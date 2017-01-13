Аваков сравнил Финансовую полицию с ОБХСС

Глава МВД выступил за создание Службы финансовых расследований
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не одобряет создание Финансовой полиции вместо Налоговой милиции. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.
«Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС», - написал в соцсети Аваков.
Ранее «Комментарии» писали о том, что министр финансов Александр Данилюк настаивает на том, чтобы как можно скорее заменить налоговую милицию финансовой полицией.
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Теги: МВД, Аваков, Налоговая милиция, Финансовая полиция
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