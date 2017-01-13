В Абу-Даби покажут усовершенствованный харьковский БТР »

На международной выставке представят четвертую версию бронетранспортера, созданного КБ им. Морозова

На международной выставке IDEX 2017, которая пройдет 19 – 23 февраля в городе Абу-Даби, «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению» представит версию бронетранспортера БТР-4, вооруженного дистанционным боевым модулем БМ2-30. Об этом сообщает Военная панорама. БТР отличают повышенные боевые возможности.

Модуль предназначен для поражения живой силы противника с места и во время движения на скоростях до 10 км/ч, неподвижных и подвижных бронированных объектов, огневых точек, а также для низколетающих малоскоростных воздушных целей.

Модуль БМ2-30 оснащен оптико-телевизионным прицельным комплексом. Отображение информации осуществляется на видеомониторах наводчика и командира.