В Карпатах ждут схода лавин

Гидрометеоцентр прогнозирует на Западной Украине снегопады и метели
На 13 и 14 января в Карпатах объявлен высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«13 - 14 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги», - говорится в сообщении.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в Украину идет оттепель, на дорогах ожидается гололедица.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
13:31
|
13:29
НБА. «Голден Стэйт» громит «Детройт», «Нью-Йорк» побеждает «Чикаго» + ВИДЕО
|
13:11
В Хмельницком ВАЗ протаранил маршрутку, пострадали пассажиры
|
13:10
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0