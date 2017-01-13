В Карпатах ждут схода лавин

Гидрометеоцентр прогнозирует на Западной Украине снегопады и метели

На 13 и 14 января в Карпатах объявлен высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«13 - 14 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги», - говорится в сообщении.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в Украину идет оттепель, на дорогах ожидается гололедица.