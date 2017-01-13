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общество

В Украине осудили 31 российского военного

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Суды из 57 человек вынесли приговоры 31 военному

За ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 российский военнослужащий, сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева - они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменяли. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне против нашего государства на территории нашего государства - это неоспоримые доказательства», - сказал он.

 Он отметил, что украинские суды из 57 человек вынесли приговоры 31 военному.

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Источник: «5 канал»,

Теги: военные, Россия

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