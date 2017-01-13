В Украине начали продавать российский «Боярышник»

Убивший в Иркутске 77 человек «Боярышник» перекочевал в Херсонскую область

На прилавках Херсонской области появился «Боярышник» из России, который недавно в Иркутске стал причиной смертельного отравления 77 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.

«В Херсонской области начали продавать боярышник из России. Есть маркировка на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться в госпродпотребслужбу», - написал он в соцсети.

Ранее «Комментарии" писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» в Иркутске начали фиксировать с 17 декабря.