В Украине начали продавать российский «Боярышник»

Убивший в Иркутске 77 человек «Боярышник» перекочевал в Херсонскую область
На прилавках Херсонской области появился «Боярышник» из России, который недавно в Иркутске стал причиной смертельного отравления 77 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.
«В Херсонской области начали продавать боярышник из России. Есть маркировка на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться в госпродпотребслужбу», - написал он в соцсети.
Ранее «Комментарии" писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» в Иркутске начали фиксировать с 17 декабря.
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Теги: Иркутск, алкоголь, отравление
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