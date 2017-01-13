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общество

В Хмельницком ВАЗ протаранил маршрутку, пострадали пассажиры

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Пострадал водитель легковушки и семь пассажиров маршрутки

Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом 

Сегодня утром в Хмельницком произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель ВАЗа.

«23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Фольксваген» под управлением  45-летнего хмельничанина», - говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

При ДТП пострадал водитель  легковушки семеро пассажиров маршрутки. Пятерым пассажирам

маршрутки оказана медицинская помощь без госпитализации. Еще у двоих – травмы посложнее. У одной женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другой — перелом носа.

По факту ДТП  открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Ранее «Комментарии" писали о том, что из-за непогоды в Житомирской области случилось масштабное ДТП.

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Теги: Хмельницкий, ВАЗ, маршрутка, дтп

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