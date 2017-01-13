ДНР передаст украинской стороне тела трех погибших бойцов ВСУ

По информации боевиков оккупированного Донбасса, украинские военнослужащие подорвались на мине

В пятницу ДНР передаст представителям тела трех бойцов ВСУ, погибших у линии соприкосновения на Донбассе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны ДНР.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил о том, что 8 января при выполнении боевой задачи без вести пропали три военнослужащих.

А вчера спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевики оккупированного Донбаса озвучили информацию об обнаружении тел трех погибших бойцов ВСУ. По данным бевиков, украинские военнослужащие подорвались на мине.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Генштаб ВСУ прояснил ситуацию с призывом офицеров запаса.