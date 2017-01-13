«Вы получили наследство, надо оплатить адвокатские расходы». Схема опять в действии

Доверчивые харьковчане в погоне за богатством лишаются последних сбережений

Новый-старый вид мошенничества, когда человеку сообщают о смерти состоятельных родственников за рубежом, процветает. С потенциальной жертвой связываются по скайпу или электронной почте, представляются адвокатом или работником консульства и предлагают оплатить расходы на оформление документов на наследство. Если человек делает платеж, то под разными предлогами у него выманиваются дополнительные средства еще в течении нескольких месяцев.

По словам харьковского адвоката Антона Зубкова, мошенникам таким образом удается заполучить от 800 до 1500 долларов США. Деньги жертвы перечисляют через MoneyGram и других систем перевода.

«За последние сутки к нам уже дважды обращались за консультацией. Вчера просили помощи «оформить» наследство за границей - и в процессе выяснилось, что это мошенники. А сегодня с утра позвонил уже другой человек, который успел три платежа сделать», - говорит Зубков.

В социальных сетях подобный «развод» называют «нагерийскими письмами счастья» – как правило, жертвы получают письма от «адвокатов» из Нигерии, Ганы, Либерии и других государств африканского континента. Практикуется схема уже больше шести лет.

Фото: dayz3.ru