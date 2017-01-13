Виновных в перестрелке в Княжичах полицейских накажут дисциплинарно

Начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил о завершении служебного расследования по факту перестрелки, в которой погибли пять полицейских

Нацполиция заявила, что готова привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в перестрелке между полицейскими в Княжичах. Об этом пишут «Українські новини».

Виновные были определены по результатам завершившегося служебного расследования.

По словам начальника Главного следственного управления Александра Вакуленко, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников.

Напомним, перестрелка между сотрудниками полиции возникла в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи под Киевом во время спецоперации по задержанию банды грабителей. В перестрелке погибли пятеро полицейских.

Ранее «Комментарии» писали о том, что по делу о кровавой перестрелке в Княжичах проверят 17 должностных лиц.