В Украину вернутся холода

Завтра в Украине ожидаются осадки и повышение температуры, но в большинстве областей будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в большинстве северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, будет мокрый снег, местами с дождем. Также кое-где ожидается гололед и налипание мокрого снега, на Закарпатье ночью сильные осадки. На дорогах гололедица, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, где его порывы достигнут 15-20 м/с.

Завтра столбики термометра ночью будут показывать от 1°С тепла до 5°С мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях – 5…10°С мороза. Днем в субботу ожидается от 2°С мороза до 3°С тепла, на крайнем юге – 2…7°С тепла.

В Киеве ночью в субботу прогнозируется небольшой мокрый снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер будет южный, 7-12 м/с, иногда возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 0…2°С мороза, днем будет 1…3°С тепла.