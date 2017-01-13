Во Львове два новых трамвая столкнулись в депо

С водителей столкнувшихся трамваев собираются взыскать деньги за ремонт

Во Львове водители двух трамваем устроили ДТП прямо в депо. Это произошло еще 26 декабря. С этого дня два новый трехсекционных трамвая «Электрон» простаивают в депо в ожидании ремонта. Об этом сообщает ZAXID.NET.

При столкновении в обоих трамваях было повреждено стекло: в одном трамвае лобовое, в другом – заднее. Предприятие уже приобрело новое стекло. Его планируют установить в ближайшие дни, когда утихнут морозы и в неотапливаемых боксах станет немного теплее (установка стекла при сильном морозе может быть некачественной).

Любопытно, что деньги за ремонт трамваев собираются частично взыскать с водителей столкнувшихся трамваев. К слову, одно такое стекло стоит около 8 тысяч грн.

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