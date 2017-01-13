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общество

Рабинович призвал чиновников защитить ФК «Динамо»

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Из-за Гонтаревой ФК «Динамо» оказался на грани выживания

Глава партии «За життя» Вадим Рабинович, опасаясь того, что средства ФК «Динамо-Киев» попали под списание долгов собственников, подал депутатский запрос на имя генерального прокурора Юрия Луценко и министра спорта Игоря Жданова, требуя взять под личный контроль судьбу футбольного клуба.

По словам Вадима Рабиновича один из сильнейших клубов Европы столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, которые стали результатом некомпетентных действий главы НБУ Валерии Гонтаревой. 

Он отметил, что в период национализации «ПриватБанка» финансовые средства ФК «Динамо-Киев» попали под списание, так как клуб был признан «связанным объектом», и этот факт поставил клуб на грань выживания. 

Глава партии «За життя» требует от Луценко и Жданова основательно проверить действия Национального банка Украины относительно вышеуказанного клуба, а также он призвал чиновников приложить максимум училий, чтобы ФК «Динамо-Киев» не прекратил своего существования. 

Как сообщали «Комментарии», время национализации «ПриватБанка ФК «Динамо» (Киев) попал под списание средств, так как временная администрация провела процедуру погашения долгов банка. 

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Теги: футбол, НБУ, Гонтарева, национализация, Рабинович, динамо

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