Рабинович призвал чиновников защитить ФК «Динамо»

Глава партии «За життя» Вадим Рабинович, опасаясь того, что средства ФК «Динамо-Киев» попали под списание долгов собственников, подал депутатский запрос на имя генерального прокурора Юрия Луценко и министра спорта Игоря Жданова, требуя взять под личный контроль судьбу футбольного клуба.

По словам Вадима Рабиновича один из сильнейших клубов Европы столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, которые стали результатом некомпетентных действий главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Он отметил, что в период национализации «ПриватБанка» финансовые средства ФК «Динамо-Киев» попали под списание, так как клуб был признан «связанным объектом», и этот факт поставил клуб на грань выживания.

Глава партии «За життя» требует от Луценко и Жданова основательно проверить действия Национального банка Украины относительно вышеуказанного клуба, а также он призвал чиновников приложить максимум училий, чтобы ФК «Динамо-Киев» не прекратил своего существования.

Как сообщали «Комментарии», время национализации «ПриватБанка ФК «Динамо» (Киев) попал под списание средств, так как временная администрация провела процедуру погашения долгов банка.