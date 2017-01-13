В АМПУ испугались скандала

Статья в «Комментариях» вызвала переполох в администрации морского порта «Южный»

Утром 13 января «Комментарии» поместили статью, в заглавии которой процитирован начальник южненского АМПУ Максим Широков: «На заявления Омеляна не обращаю внимания: это неправда».

Статья вызвала переполох в администрации морского порта «Южный» и вынудила пресс-службу ведомства опубликовать опровержение, в котором сообщили, что Интернет портал не получал никаких комментариев ни от руководства, ни от пресс-секретаря АМПУ.

В ответ хотим сообщить, что редакция располагает полной аудиозаписью разговора с Максимом Широковым, которую нам передали фрилансеры из Одессы. Интернет портал добросовестно привел только прямые цитаты руководителя Южненского филиала АМПУ. Если пресс-служба будет настаивать на том, что такого разговора не было – мы готовы выложить запись в открытый доступ.

«Комментарии» – уважающий свою работу ресурс, который не публикует непроверенных данных.