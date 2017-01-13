В российской глубинке жена облила мужа Боярышником и подожгла

В Омске в ходе ссоры 49-летняя супруга облила своего 45-летнего мужа настойкой «Боярышник», после чего подожгла.

В результате ожога у мужчины было сожжено ожогами 15% поверхности тела

У мужчины пострадали лицо, шея, уши, грудь и живот. Полиция проводит проверку по факту случившегося в соответствии со статьей УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «Комментарии" писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» в Иркутске начали фиксировать с 17 декабря.

Также сообщалось о том, что на прилавках Херсонской области появился «Боярышник» из России, который недавно в Иркутске стал причиной смертельного отравления 77 человек.