Теннисная академия Кононенко вложилась в юных талантов

Один из инвесторов детской юношеской спортивной школы «Международная теннисная академия», народный депутат Игорь Кононенко подписал контракты с чемпионками теннисных турниров в группе юниоров Долженко Марией и Снигур Дарьей.

Согласно инвестиционному контракту, ДЮШС «МТА» будет финансировать тренировки и выездные турниры юных спортсменок до достижения ими 18-летнего возраста. Как заявили в пресс-службе МТА, детская спортивная школа постоянно изучает достижения украинских спортсменов и регулярно оказывает финансовую и материально-техническую помощь наиболее перспективным из них. «Мария Долженко и Дарья Снигур на сегодняшний день являются многообещающими молодыми теннисистками, они будущее украинского спорта, и со временем станут лицом нашей страны на мировой спортивной арене. Мы понимали, что этим детям для развития в спорте нужна финансовая помощь, и мы приняли решение взять на себя эту ответственность, чтобы в будущем украинский теннис был достойно представлен на мировом уровне», прокомментировал инвестор «Международной теннисной академии» Игорь Кононенко.



Как сообщил руководитель МТА Вадим Гуменюк, детская юношеская спортивная школа полностью возьмет на себя обеспечение и организацию тренировочного процесса Марии Долженко и Дарьи Снигур, а также будет сопровождать и спонсировать участие теннисисток в чемпионатах какукраинского, так и международного масштаба. Напомним, детская юношеская спортивная школа «Международная теннисная академия» этопрофессиональная спортивная база европейского уровня, на которой готовятся к соревнованиям более 600 детей, часть из них проживает в спортивном интернате на грантовой основе. «МТА» является одной из лучших тренировочных баз для подготовки профессиональных спортсменов в Украине, в том числе базой для тренировок Национальной сборной по баскетболу.