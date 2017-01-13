МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Теннисная академия Кононенко вложилась в юных талантов

0

Теннисная академия Игоря Кононенко

Один из инвесторов детской юношеской спортивной школы «Международная теннисная академия», народный депутат Игорь Кононенко подписал контракты с чемпионками теннисных турниров в группе юниоров Долженко Марией и Снигур Дарьей.

Согласно инвестиционному контракту, ДЮШС «МТА» будет финансировать тренировки и выездные турниры юных спортсменок до достижения ими 18-летнего возраста. Как заявили в пресс-службе МТА, детская спортивная школа постоянно изучает достижения украинских спортсменов и регулярно оказывает финансовую и материально-техническую помощь наиболее перспективным из них. «Мария Долженко и Дарья Снигур на сегодняшний день являются многообещающими молодыми теннисистками, они будущее украинского спорта, и со временем станут лицом нашей страны на мировой спортивной арене. Мы понимали, что этим детям для развития в спорте нужна финансовая помощь, и мы приняли решение взять на себя эту ответственность, чтобы в будущем украинский теннис был достойно представлен на мировом уровне», прокомментировал инвестор «Международной теннисной академии» Игорь Кононенко. 

Как сообщил руководитель МТА Вадим Гуменюк, детская юношеская спортивная школа полностью возьмет на себя обеспечение и организацию тренировочного процесса Марии Долженко и Дарьи Снигур, а также будет сопровождать и спонсировать участие теннисисток в чемпионатах какукраинского, так и международного масштаба. Напомним, детская юношеская спортивная школа «Международная теннисная академия» этопрофессиональная спортивная база европейского уровня, на которой готовятся к соревнованиям более 600 детей, часть из них проживает в спортивном интернате на грантовой основе. «МТА» является одной из лучших тренировочных баз для подготовки профессиональных спортсменов в Украине, в том числе базой для тренировок Национальной сборной по баскетболу.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: чемпионы, ДЮШС «МТА», Международная теннисная академия, Игорь Кононенко, теннис

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> У Мелании Трамп будет собственная гримерная в Белом доме

У Мелании Трамп будет собственная гримерная в Белом доме

"> Украинка отказалась от полуфинала теннисного турнира в Хобарте

Украинка отказалась от полуфинала теннисного турнира в Хобарте

"> Всемирный банк не рискнул делать прогнозы после победы Трампа

Всемирный банк не рискнул делать прогнозы после победы Трампа

"> Министру спорта не нужен госсекретарь со стороны

Министру спорта не нужен госсекретарь со стороны

Загрузка...
“Укрзалізниця” планує запуск другого потягу до Польщі
28763-1_large«Укрзалізниця» задумалася про запуск другого поїзду до Польщі, – повідомляє Центр транспортних стратегій. Найімовірніший варіант – це Хелм, до якого веде колія
В Москві з прийомної сім’ї забрали 10 інфікованих ВІЛ дітей
1415350075_1366120185_photo1З прийомної сім’ї в Москві органи опіки вилучили 10 дітей з ВІЛ-інфекцією, – про це сьогодні повідомила замісник голови департаменту праці та

Последние новости

20:44

В Украине продолжают вырезать скот и птицу

20:30

Резервистов вызывают на 30-дневные сборы

20:10

Трамп подготовит собственный доклад о российских хакерах

19:58

Болгарию сковали сибирские морозы (видео)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Сегодня Старый Новый год. Что делали украинцы, чтобы год был удачным

Сегодня Старый Новый год. Что делали украинцы, чтобы год был удачным »

Харьков

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам »

Запорожье

Завтра погода не улучшится

Завтра погода не улучшится »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.