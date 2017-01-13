В Яремче замерз крупнейший водопад Украины

На популярном курорте замерз каскадный водопад Пробой

В Ивано-Франковской области в курортном городе Яремче замерз водопад Пробой. Фотографии опубликовали в сообществе города в Facebook.

Каскадный водопад частично покрылся льдом и туристы делают уникальные фотографии на его фоне.

Пробой – самый большой каскадный водопад Украины. Он расположен на реке Прут в Яремче. Также Пробой – один из наиболее полноводных водопадов Карпат. Над водопадом построен мост высотой 20 м. Ниже водопада есть обширная и глубокая котловина с более спокойным течением.

Фото: Facebook.com