Голос Украины услышит весь Донбасс

На оккупированных территориях будет вещать «Украинское радио»
Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал Национальной телекомпании Украины разрешение на вещание из города Часов Яр Донецкой области на территорию проведения АТО.
Об этом сообщается на сайте регулятора, передает «Слово и Дело».
Распространяться будут передачи первой программы «Украинского радио» на средних волнах (на частоте 873 кГц).
Расчеты показывают, что «Украинское радио» в дневное время будет доступно на подконтрольных территориях – в городах Константиновка, Краматорск, Мирноград, Бахмут, Лисичанск, и на большей части оккупированных территорий, в том числе в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше – он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет через три месяца. Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы «Украинского радио», а также передачи, созданные совместно с «Голосом Донбасса», «Радио Свобода», которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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Теги: радио, Донбасс, телерадиокомпания, вещание, программы
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