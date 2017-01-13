Фан-зона Евровидения-2017 разместится на Крещатике

В КГГА обещают, что никаких неудобств от перекрытия улицы не будет

В мае на Крещатике в Киеве планируют обустроить фан-зону на время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, передает портал «Город Киев» со ссылкой на информацию Управления туризма КГГА.

«Рассматривается возможность организации Еврогородка как фан-зоны в части улицы Крещатик. Поскольку конкурс будет проходить на майские праздники, дорожный трафик не будет столь плотным. А если и придется перекрывать улицы и ограничивать движение транспорта, то никаких неудобств не будет», – рассказали в управлении.

В Киеве планируют обустроить несколько локаций, где за выступлениями смогут наблюдать те, кто не смог попасть в Международный выставочный центр, где будет проходить конкурс. Где именно они разместятся, пока точно неизвестно.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.