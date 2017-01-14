Из-за непогоды в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ограничили движение грузовиков, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины
В Ивано-Франковской области с 09:00 временно введено ограничение движения для крупногабаритных, тяжеловесных и грузовых транспортных средств на следующих автодорогах:
со стороны Яблуницкого перевала - а / д Н-09 Мукачево - Львов;
со стороны Вишкивского перевала - а / д Р-21 Долина - Хуст.
В двух областях из-за непогоды ограничено движение транспорта
В связи с ухудшением погодных условий (сильными снегопадами, резкими порывами ветра и гололедицей) и с целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистке автодорог от снега, с 8:45 14 января временно вводится ограничение движения крупногабаритных, тяжеловесных и грузовых и транспортных средств по дорогам общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области.
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Теги: снег, ограничение движения, трасса, дорога, погода
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