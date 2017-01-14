На дороги Закарпатья сошло шесть лавин

На дороги Закарпатья со вчерашнего вечера сошло 6 снежных лавин, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сход одной лавины был зафиксирован в 20:00 на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, вблизи села Деловое, объемом около 90 кубометров, в 21:30 зафиксирован сход второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 куб. м.

«Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен», - отметили в службе.

Кроме того, сегодня утром около 6:20 произошел сход снежной лавины объемом около 90 кубометров на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле с. Костыливка Раховского р-на.

«Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме», - сообщили в госслужбе.

Также сегодня около 9:30 вблизи c.Деловое Раховского района сошло три снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

«В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги», - говорится в сообщении.

Как сообщали «Комментарии», из-за непогоды в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ограничили движение грузовиков.