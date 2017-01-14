Украинцы попросили президента вернуть телеканал «Дождь»

Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить запрет трансляции российского телеканала «Дождь». Советующая петиция размещена на сайте главы государства.

Автором петиции стал Сергей Сальник. Который считает, что если Украины является правовым государством, то и смотреть на ситуацию в стране нужно с разных точек зрения и поднимать качество и повышать конкурентоспособность своих собственных телеканалов, а не запрещать лучшие по качеству.

«Это решение я считаю цензурой, которая направлена ​​на лишение украинцев доступа к независимому освещению событий в России одного из немногих оставшихся независимыми российских СМИ», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, а также на три месяца прекратил ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб» В первом случае Нацсовет мотивировал свое решение тем, что содержание телеканала «Дождь» не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

По состоянию на 22 декабря 2016 года так называемый «список адаптированных каналов» насчитывал 156 иностранных телеканалов. После удаления «Дождя» и временного запрета «Телеклуб» украинским провайдерам разрешены для ретрансляции 154 иностранных телеканалов.