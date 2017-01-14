Стала известна дата сборов первой очереди резервистов

Генеральный штаб планирует начать сборы резервистов первой очереди с 17 января.

«Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва первой очереди», - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Продолжительность сборов составит 30 суток.

На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

В 2017 году ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.