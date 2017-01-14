Обнародовано видео конфликта «Торнадо» в СИЗО

Обнародована сегодня полная видеозапись с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО в котором произошел конфликт бойцов батальона «Торнадо», во время которого один из них якобы отрезал себе ухо.

«Полная видеозапись с камер наблюдения Лукьяновского СИЗО. Денис Чернышов (заместитель министра юстиции), вы правда не считаете это нападением? (18:33:10) Т.е. такое отношение заключенных к вашим сотрудникам - норма?» - написала журналист канала СТБ Алена Лунькова на своей странице в Facebook.

На видео несколько «торнадовцев» держат Максима Глебова (позывной «Ахиллес"), а человек, похожий на экс-командира роты милиции специального назначения «Торнадо» Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.

Как сообщали «Комментарии», правоохранители расследуют обстоятельства ночного ЧП в Лукьяновском СИЗО Киева и выясняют обстоятельства получения ранения одним из заключенных. Известно, что бунт в СИЗО начался после того, как один из экс-торнадовцев (по слухам, Максим Глебов) получил травму уха – пока остается неясным он себе ее нанес сам или это дело рук сокамерников.

После этого было осуществлено нападение на охрану СИЗО, которая якобы отказали травмированному в предоставлении неотложной медицинской помощи. В результате этого был устроен кратковременный бунт.

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, волнения заключенных удалось быстро успокоить. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. Крищенко уточнил, что как такового нападения на охрану СИЗО со стороны заключенных не было. К полуночи всех участников беспорядков удалось развести по камерам.