Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

Сегодня ночью умер выдающийся украинский ученый, физик, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС.
«Он - один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты, одного из немногих современных исследовательских центров в своей сфере, авторитет которого признается во всем мире», - написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Костеж.
Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем.
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