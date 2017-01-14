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В сети Фейсбук выложили полные списки «Стволов Авакова «

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В сети Фейсбук выложили полные списки «Стволов Авакова «

В Фейсбук выложили полные  списки «Стволов Авакова «

На своей страничке в Фейсбук , экономист IMF Group Ukraine Михаил Кухар опубликовал списки лиц  https://infogr.am/3f68268e-8033-4fb7-a973-c1249196186d  получивших наградное оружие от министра ВД Авакова в период с 2014-2015 год .          https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1389339897757261&id=100000437913326&pnref=story   

Чаще всего глава МВД дарил пистолеты «Форт-17» и его модификации. 

Отмечается, что своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову Аваков презентовал модернизированный автомат Калашникова (АКМС).

Кроме того, четыре «ствола» получил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк. Действующий глава правительства Владимир Гройсман также получил от главы МВД арсенал из четырех единиц: три из них он получил на посту вице-премьера, а один как спикер Верховной Рады.

 В общем названы фамилии 400 человек, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

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Теги: Аваков, оружие, подарок

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