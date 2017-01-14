На Херсонщины отменили карантин по птичьему гриппу

Карантинные ограничения сняты с населенных пунктов в трех районах области, где в конце 2016 года были зафиксированы случаи заболевания домашней птицы птичьим гриппом, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Херсонской области.

«На территории Херсонской области с 30 ноября 2016 года в Каланчакском районе, с 12 декабря 2016 года в Каховском и Геническом районах были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, и введены карантинные ограничения. По состоянию на 13 января 2017 года карантинные ограничения сняты с населенных пунктов во всех трех районах», - говорится в сообщении.

Как сообщали «Комментарии», 30 ноября 2016 года в селе Новоалександровка Каланчакского района был зарегистрирован первый на Херсонщине случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом типа АН5 и введен карантин. Карантин был введен также в селе Новодмитровка Генического района и в селе Цукуры и на территории вокруг озера «Черная долина» Каховского района.

Последний раз птичий грипп в Украине были зафиксирован 2008 году: четыре случая в Автономной Республике Крым. Каланчакский район, где сейчас зарегистрирован птичий грипп, находится в 20 км от админграницы с Крымом.

Основными переносчиками заболевания считают перелетных и водоплавающих птиц. Очень восприимчива к нему и домашняя птица.