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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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На дорогах по всей стране ожидается гололед

В понедельник в Украине похолодает, на востоке – мокрый снег

Украину ожидает ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

На дорогах по всей стране ожидается гололед. При этом ночью и утром в восточных областях ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с. В связи с погодными условиями украинцев призвали быть осторожными, находясь на улице.

Также в ГосЧС предупреждают о повышенной лавинной опасности третьего уровня в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской, в связи с чем украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Ранее синоптики обещали, что в воскресенье продержится плюсовая температура, а на западе – мороз.

16 января в Киеве переменная облачность, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -4 ...- 6 градусов, днем -1 ...- 3 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +7...-2 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -10...-12градусов, днем -3...-5 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем 0...-2 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+2 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Запорожской области ночью мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем 0...-5 градусов, в Запорожской области ночью и днем -3...+2 градуса.

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Теги: погода, гололед, мороз, лавины

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