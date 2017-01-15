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Захарченко пообещал не допустить украинское радио в ДНР

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На оккупированных территориях Донбасса не прекращалось вещание украинских радиостанций

Он отдал приказ глушить частоту украинских радиостанций

Руководитель так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что знает о запуске вещания «Украинского радио» на оккупированной территории Донецкой области и дал приказ глушить частоту украинских радиостанций.

Об этом сообщает сайт террористов ДонПресс.

«Да я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету, мы уже два года живем с вещанием украинского радио. Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить», –  цитирует издание главаря «ДНР».

Как сообщали «Комментарии», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал радиостанции «Украинское радио» разрешение на временное вещание в городе Часов Яр Донецкой области. Вещанием «Украинского радио» будут охвачены подконтрольные территории – Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торецк, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск.

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Теги: радио, Захарченко, ДНР, радиостанции

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