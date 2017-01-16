В эфире украинского канала разразился скандал

На СТБ прошла «Битва экстрасенсов», участниками которого стали российские военнослужащие, один из них сказал, что «служил» в Украине.

Одним из испытаний был заброшенный дом, где шестеро российских военных устроили засады на разных этажах.

Экстрасенсам нужно было пройти мимо них, спустившись с крыши на первый этаж и выйти во двор.

Один из участников, мужчина-экстрасенс, сказал про одного из военных, что «он воевал, и совсем недавно». Когда ведущая уточнила у него - в Сирии служил военный, экстрасенс ответил: «Нет. Украина».

Военный позже подтвердил на камеру, что «служил» в Украине.

После разразившегося скандала глава правления ЗАО «Международный Медиа Центр - СТБ» Владимир Бородянский принес извинения за инцидент.

«В воскресенье 15 января мы показали программу Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие иили действующие военные. Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям. Мы приняли следующие решения: 1. Прекратить показ программы Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ. 2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир», - написал он на своей странице в Facebook.