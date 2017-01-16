Лекарства для сердечников и асматиков могут стать дефицитом

Анонсированное властью госрегулирование цен на отдельные группы препаратов, может оставить больных без лекарств

С февраля в украинских аптеках из-за перехода на новую схему госрегулирования цен могут исчезнуть препараты для лечения сердечно- сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы. Об этом пишет издание «Страна».

Это может произойти из-за изменений, связанных с госрегулированием цен на 21 международное непатентованное название лекарств. При этом наценки не должны превышать 5-15%.

«Принятое правительством решение о госрегулировании цен на ряд лекарственных средств обескуражило участников фармацевтического рынка из-за нечетких формулировок и неурегулированного вопроса реализации новых правил. У Минздрава было почти 2 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, но ряд документов министерство так и не приняло», — говорится в сообщении.

Аптекари опасаются, что с февраля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать препараты от сердца, диабета и астмы из продажи.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Гройсман обещал жестко наказывать за завышение цен в аптеках.