Украина подаст против России иск в Гаагский трибунал

Украинская власть обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации расовой дискриминации

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины подать иск в Международный криминальный суд в Гааге против России за нарушение международного права.

Украинская власть обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации расовой дискриминации.

Петр Порошенко встретился с уполномоченным в делах крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителей министра зарубежных дел Еленой Зеркаль и заместителями главы администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

«Три года РФ брутально нарушает международное право, три года совершает незаконную аннексию Крыма , незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», - заявил президент.

Порошенко заметил, что украинская сторона завершила досудебную подготовку иска и готова передать его в суд Гааги.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко согласился сотрудничать с Трампом.