Украина подаст против России иск в Гаагский трибунал

Украинская власть обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации расовой дискриминации
Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины подать иск в Международный криминальный суд в Гааге против России за нарушение международного права.
Украинская власть обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации расовой дискриминации.
Петр Порошенко встретился с уполномоченным в делах крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителей министра зарубежных дел Еленой Зеркаль и заместителями главы администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.
«Три года РФ брутально нарушает международное право, три года совершает незаконную аннексию Крыма , незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», - заявил президент.
Порошенко заметил, что украинская сторона завершила досудебную подготовку иска и готова передать его в суд Гааги.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко согласился сотрудничать с Трампом.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
17:35
|
17:29
|
17:23
|
17:20
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0