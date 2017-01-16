Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины

Решение принято, согласно распоряжению Кабинета министров Украины
Вступить в брак в течение суток теперь можно еще в шести городах Украины – в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе и Чернигове. Такое решение принято сегодня, согласно распоряжению Кабмина.
Ранее выйти замуж или жениться в течение 24 часов можно было в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове.
Сообщается, что упрощенной регистрацией брака уже воспользовались 3 тысячи 574 пары, а это свидетельствует о ее популярности.
Ранее «Комментарии" писали о том, что эксперты назвали секретный элемент счастливого и крепкого брака.
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