А Баба-Яга против!

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Виталий Куприй, нардеп

История Виталия Куприя или что в парламенте делают «городские сумасшедшие»

Украинский сегмент Интернета в эти дни активно обсуждает достаточно забавную новость с заголовком «Каменской депутат выступил против Барака Обамы». Пользователи социальных сетей соревнуются в сарказме и иронии, комментируя как Виталий Куприй оценивает политику уходящего президента США. Конечно, можно было бы просто посмеяться над этим инфрмационным поводом, если бы речь шла не о действующем народном избраннике. Хотя адекватность представителей отечественного политического бомонда всегда вызывала вопросы простых украинцев. «Городских сумасшедших» у нас хватает и в Верховной Раде, и в правительстве. Тем более, если мы говорим о таком одиозном персонаже, как уже упомянутый Виталий Куприй…

Если взять городской портал «Кстати. Новости Каменского» (именно из этого города Куприй пришел в раду по мажоритарке), то деятельности этого депутата тут посвящено более 500 статей только за последние два с лишним года. Но журналисты преимущественно пишут не о том, как он занимается проблемами своих избирателей, а об оппозиционном отношении Куприя ко всем и вся. Каждая третья (!) новость о депутате в заголовке содержит слово «против».

Политик системно выступает против Петра Порошенко, причем по любому поводу: от замораживания строительства детского садика до сговора с Владимиром Путиным. Куприй жестко нападает на Владимира Гройсмана, обвиняя его то в манипуляциях, то в приобретении диплома о высшем образовании за сало. Под раздачу от одиозного нардепа в разные периоды попадали «амнистированный преступник» Юрий Луценко, «зловживаючий владою» Борис Ложкин, Валерия Гонтарева, спикер Верховной Рады и пр.

Со стороны может показаться, что таким образом Виталий Куприй просто мстит коллегам по пропрезидентской политической силе, которая благополучно «турнула» его из своих рядов буквально через полгода после выборов. Но это не так. «Против» г-на Куприя простирается далеко за пределы БПП. Его атакам периодически подвергается руководство Нацполиции и Хатия Деканоидзе лично, которая якобы занималась укрывательством подчиненных. Он воюет с мэром Каменского Андреем Белоусовым. Подает в суд на столичного градоначальника. Голословно заявляет о том, что военные торгуют оружием и наркотиками. Призывает Владимира Гройсмана – того самого, которого до этого обвинял в купленном дипломе – полностью уволить руководство «Охмадита». Жалуется журналистам на своих бывших помощников.

Вот только несколько заголовков 2016 года, помеченных тэгом «Виталий Куприй» с уже упоминавшегося сайта «Кстати. Новости Каменского»: «Днепродзержинский депутат против Кличко и Порошенко», «Днепродзержинский депутат против грузинского прокурора», «Днепродзержинский депутат против российских фильмов», «Депутат из Каменского против расширения прав полицейских», «Каменской депутат против днепропетровского губернатора», «Куприй против правозащитника Милославского». В эту логику вписывается и последняя волна «протеста» народного депутата, который с декабря прошлого года выступает еще и «против» сети АТБ. На этот раз «городской сумасшедший» предлагает национализировать крупнейшую торговую сеть страны. Тут нельзя не вспомнить, что подобными заявлениями Куприй порядком поднадоел даже собственным соратникам из «Укропа» (именно с этой политсилой он ассоциирует себя сегодня). Мэр Днепра Борис Филатов дал емкую характеристику данному персонажу.

Когда человек так активно и по столь многим вопросам выступает «против», хочется хотя бы немного конструктива. Другими словами, есть желание узнать, в какой теме он выступает «за». И такая, как выяснилось, имеется в единственном экземпляре. Виталий Куприй системно и последовательно выступает за легализацию огнестрельного оружия. Аргументация политика, как говорится, взрывает мозг. «Я выступаю адвокатом того, чтобы люди имели возможность получать нарезное оружие по двум вопросам. Первое - это защита от преступников, а второе - защита от агрессора. Если бы агрессор знал, что в каждом доме может быть оружие, то желания идти в наступление было бы меньше…», - сказал он в эфире 112 телеканала. А ведь если представить, что таким людям разрешат иметь оружие, становится по-настоящему страшно. И еще страшнее знать, что как раз у самого Куприя такое оружие есть. Несколько недель назад Аваков наградил его пистолетом Glock-43.

Интересное получается кино… Еще вчера человек мирно зарабатывал на жизнь расклейкой плакатов на биг-борды в родном провинциальном Каменском (Днепродзержинске). А сегодня он рассуждает на тему торговли и военного дела, состояния медицины и правозащитной деятельности, отечественной политики и даже взаимоотношениях Клинтон и Трампа. И при всем при этом имеет мандат народного депутата и Glock-43 в кармане.

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Теги: виталий куприй, АТБ-маркет, барак обама

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