В Украине 2017 год начался с 34 убийств

Львиная доля убийств на праздники была совершена под воздействием алкоголя

В первые сутки 2017 года в Украине зафиксированы 34 умышленных убийства, значительная часть которых произошла из-за злоупотребления алкоголем. Об этом пишет издание «Страна», ссылаясь на начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергея Князева. Также правоохранители сообщают, что 31 из этих преступлений были раскрыты по горячим следам – в течение 1-2 суток.

«Новогодние праздники, а именно новогодняя ночь, а также ... 7-9 января, были отмечены в государстве рядом убийств. 34 умышленных убийства именно в праздничную ночь и день были зарегистрированы в Украине», - сообщил журналистам Князев и добавил, что всего в праздничный период зарегистрировано и начато расследование по 51 факту умышленных убийств. Также зарегистрировано 83 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 16 из которых привели к летальному исходу; 36 разбойных нападений на жилье граждан; 15 изнасилований.

Ранее "Комментарии" писали о том, что к Новому году в Лукьяновский СИЗО пытались передать около 250 литров алкоголя.