В деле «агрейна» всплыли новые подробности

По данным СБУ, обнаруженные 70 золотых слитков, купленных в заграничных банках, легально в Украину не ввозились

Еще одну многомиллионную аферу вскрыли следователи в деле агрохолдинга «Агрейн». Не исключено, что в ней замешаны известные политики и представители власти.

Напомним, что при оперативно-розыскных мероприятиях у руководителей агрохолдинга «Агрейн» изъяли рекордную партию золота и банковских сертификатов на золотые слитки

Арестовали более 70 кг золота, принадлежавшего Юрию Болотскому, который по данным следствия, отвечал за финансовые операции между структурами агрохолдинга и перекидывал активы компании на оффшорные фирмы Кипра и Панамы. Также у него же были найдены сертификаты двух иностранных банков на 450 кг золота в слитках.

Юристы поясняют, что без наличия банковского сертификата (его номер должен отвечать номкру слитка) с золотом нельзя провести никаких операций: ни продать, ни купить, ни подарить. Фактически сертификат является паспортом золотого слитка.

Найденные у Болотского 70 слитков частично пересекаются с обнаруженными сертификатами. Однако большинство слитков не имеют под собой документов, также как и некоторые из обнаруженных сертификатов не были подкреплены золотоми слитками, которые, очевидно, следствию еще предстоит найти.

Согласно найденным сертификатам, золото покупалось у банков Германии и Швейцарии. В связи с этим, следователям столичной прокуратуры пришлось прибегнуть к помощи иностранных коллег. Украинские правоохранители уже тесно сотрудничают с коллегами из указанных государств с целью восстановить историю приобретения золотых слитков и определить пути их попадания в Украину.

Любопытно, что по данным таможенной службы Украины, легально ни Болотский, ни Мамин (руководитель «Агрейна»), ни другие руководители холдинга, в Украину 70 кг золота не ввозили.

Сами подозреваемые показаний по этому поводу не дают. А один из них и вовсе утверждает, что о золоте впервые слышит, несмотря на то, что его фамилия указана на нескольких банковских сертификатах.

По мнению сопровождающих уголовное дело по «Агрейну» сотрудников СБУ, золотые богатства агроаферистов были не только незаконно нажиты, но и ввезены в Украину незаконным путем.

«Потянув за эту ниточку», следователи уже вышли на возможную связь Болотского и народного депутата от БПП Дмитрия Андриевского. По данным правоохранителей, они дружат и сотрудничают уже много лет, а на протяжении последних нескольких месяцев практически ежедневно созваниваются между собой. Также есть информация о том, что еще в 2013 году некоторые уголовные дела против руководителей «Агрейна» при содействии Андриевского были закрыты одной из областных прокуратур. Сейчас эти данные проверяют следователи. При этом сам нардеп, утратив бдительность, не скрывает тесной дружбы с Болотским и даже был готов взять его на поруки. «Я его знаю как порядочного человека, и садить его за решетку нет нужны, потому что он не опасен для общества», - заявил Андриевский, комментируя свое решение.

А между тем прокурор при избрании меры пресечения Болотскому об аресте и не просил. Правоохранители настаивали лишь на применении к «богачам» агрохолдинга залогов, и суд – пошел им навстречу.

Возвращаясь к золотимым слиткам «Агрейна», стоит отметить, что по оперативным данным СБУ, канал контрабанды драгоценных слитков (по которым ввозились и слитки Болотского) существует до сих пор. И наверняка здесь не обошлось без высокого покровительства.

Как дальше будут развиваться события вокруг «Агрейна» и удастся ли на сей раз привлечь к ответственности людей, причастных к ограблению фермеров, станет понятно совсем скоро.

Ранее "Комментарии" писали о том, что руководство «Агрейна» заложило имущество украинских фермеров под миллионные кредиты и впоследствии их присвоило

источник: http://politica-ua.com/delo-agrejna-privelo-sledovatelej-k-istokam-kontrabandy-dragocennyx-slitkov-v-ukrainu/