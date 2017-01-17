Крым начал обжалование решение суда о возврате Украине золота скифов

Украина получила известие от судебного пристава о том, что Крым запустил процесс апелляции

Музеи Крыма начали процесс обжалования решения окружного суда Амстердама о возвращении Украине коллекции скифского золота, которую вывезли на экспозицию в Нидерланды из музеев Крыма в 2014 году еще до аннексии полуострова. Об этом на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процедурно у них (музеев) есть несколько недель, чтобы «высказать» все свои «фе» относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона», - написала в соцсети Эмине Джеппар.

Напомним, что 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото. Решение суда может быть обжаловано в течение трех месяцев. В течение отведенного на апелляцию времени коллекция золота скифов будет храниться в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Ранее«Комментарии» писали о том, что рассмотрение апелляции может затянуться на год.