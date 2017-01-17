В Ровно в реку упала легковушка с пассажирами

Водитель автомобиля почувствовал себя плохо и потерял управление

Сегодня утром в Ровно с моста в реку упал легковой автомобиль, в котором ехала целая семья – отец, мать и ребенок. Об этом ЧП сообщает полиция Ровенской области.

По предварителным данным, авария произошла из-за того, что водитель почувствовал себя плохо и автомобиль потерял управление.

Водителя и двух пассажиров - его жену и ребенка удалось спасти. Все они доставлены в больницу. По мнению врачей, их жизни вне опасности.

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