В Ровно в реку упала легковушка с пассажирами

Водитель автомобиля почувствовал себя плохо и потерял управление
Сегодня утром в Ровно с моста в реку упал легковой автомобиль, в котором ехала целая семья – отец, мать и ребенок. Об этом ЧП сообщает полиция Ровенской области.
По предварителным данным, авария произошла из-за того, что водитель почувствовал себя плохо и автомобиль потерял управление.
Водителя и двух пассажиров - его жену и ребенка удалось спасти. Все они доставлены в больницу. По мнению врачей, их жизни вне опасности.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Херсоне на дне реки нашли легковушку с двумя телами.
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Теги: дтп, Ровно, автомобиль, мост
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