С таксофонов теперь можно звонить бесплатно

В Украине с 1 января 2017 года отменена плату за звонки с универсальных таксофонов на фиксированные номера по всей территории Украины, сообщила пресс-служба «Укртелекома»

«С нового года звонки с таксофонов на фиксированные номера в пределах города, области и всей страны являются бесплатными», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года теперь не тарифицирует и разговоры с абонентами SIP-номеров «Укртелекома» (код «892"), это означает что звонки с таксофона на таксофон по Украине также будут бесплатными.