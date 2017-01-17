Стали известны полуфиналисты отбора на Евровидение от Украины

Определены имена исполнителей и музыкальных групп, которые вышли в финал и поборются за право представить Украину на этом песенном конкурсе, сообщает пресс-служба песенного конкурса.

«Среди кандидатов: Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, Aghiazma, Сальто Назад, GreenGrey, Rozhden, VivienneMort, Пающие трусы, Анастасия Прудиус, Tayanna, Detach, O.Torvald, Illaria, Kadnay, Рома Веремейчик и группа Lumier, MamaRika, Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea, Kuznetsov», - сообщается на странице Евровидения-2017

Отметим, что 20 января состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов - 4, 11 и 18 февраля.

Как сообщали «Комментарии», Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.

Напомним, Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в украинской столице «Евровидения-2017» было отменено действие черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.

В черном списке - около сотни артистов России, которые не раз высказывали свою поддержку оккупации Крыма и Донбасса. В частности, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Александр Розенбаум и др.