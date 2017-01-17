В Харьковской области обрушилась крыша двухэтажного дома

Жители в происшествии не пострадали, их временно разместили в детском саду

Сегодня рано утром в поселке Горького Богодуховского района произошло ЧП: обрушилась крыша двухэтажного дома на 16 квартир. Обошлось без пострадавших.

«Обвалилась часть крыши дома на ул. Мира, 1, но конструкция упала на бетонные перекрытия, ни жители, ни их имущество не пострадали. Электричество и газоснабжение в целях безопасности было отключено, а людей расселили. Некоторые пошли к родственникам, остальных мы разместили в детском садике. Все необходимое у них есть», - сообщили корреспонденту «Харьков. Комментарии» в поселковом совете.

Площадь обрушения составила 200 кв. м. По выводам экспертов, крыша не выдержала веса снега. «Согласно выводам экспертизы, причиной обвала кровли стала нагрузка от снега, также в ходе обследования обнаружили дефекты в стропильной части шатровой кровли.

Как сообщили в Харьковской ОГА, дом будет восстановлен. «Сейчас специальная комиссия подробно изучает ситуацию и составляет дефектный акт. Представители ГСЧС и строители занимаются демонтажем кровли», - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Евгений Шахненко. По его словам, в кратчайшие сроки будет разработана необходимая проектная документация, и строители начнут восстановление кровли и поврежденных стен здания.