Сегодня Верховная Рада планирует поднять зарплаты нардепов

Если за постановление проголосуют, то большинство народных избранников будут получать более 26 тысяч грн ежемесячно

Сегодня Верховная Рада может утвердить свою смету на 2017 года и повысить зарплаты депутатам. Предварительно парламент уже согласился рассматривать эти вопросы по сокращенной процедуре. Если постановление будет принято депутатами, то большинство народных избранников будут ежемесячно получать 16 прожиточных минимумов - почти 26 тысяч грн.

Зарплата членов комитетов составит - 25 920 грн, глав подкомитетов - 26 400 грн, заместителей глав комитетов и фракций - 27 200 грн, глав комитетов и фракций - 28 800 грн, заместителей спикера - 29 920 грн, первого заместителя спикера - 30 720 грн и спикера - 32 000 грн.

Также народные депутаты планируют в 2017 году получить из госбюджета по 208 тысяч грн на обеспечение своей деятельности. В частности, 168 тысяч из этой суммы пойдут на оплату жилья народного избранника.

В целом на функционирование Верховной Рады планируют выделить более 1, 1 млрд грн.

Напомним, в октябре нардепы уже голосовали за повышение себе зарплат. Тогда было принято постановление, согласно которому, парламентарии получали бы боле 36 тысяч грн ежемесячно. Позже документ отменили.

Ранее «Комментарии" писали о том, что советник Авакова посоветовал платить украинским министрам по 100 тысяч гривен.