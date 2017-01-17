На Днепропетровщине избитая депутат 40 минут истекала кровью до приезда медиков

Анастасия Копосова рассказала подробности нападения на нее неизвестных

Депутат Новомосковского райсовета Анастасия Копосова рассказала подробности совершенного на нее 13 января нападения. По словам пострадавшей, она была в поселке Мелиоративное и направлялась на прием граждан, когда почувствовала удары по ногам.

«Били меня страшно: сзади, подло, не произнеся ни слова. Нанесли множество ударов по ногам прутами 32-миллиметровой арматуры. Я более 30 лет работала на заводе железобетонных изделий, а потому знаю, что это была за арматура. Потом я где-то 40 минут истекала кровью, так как на одной ноге был открытый перелом, пока не приехала машина скорой помощи. А вот полиции так и не дождались. Люди, которых сразу много сбежалось, помогали мне, чем могли», - вспоминает Анастасия Копосова, добавив, что один из свидетелей успел записать номер автомобиля, на котором скрылись трое нападавших.

Случившееся пострадавшая депутат от ВО «Батькивщина» связывает со своей деятельностью на политическом поприще. Сейчас Анастасия Копосова идет на поправку, но с кровати пока не встает, так как с открытым переломом ноги это делать еще рано.

