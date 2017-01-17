Автор рок-версии гимна Украины лишился своей гитары

Мастерскую, где хранился инструмент, ограбили

Харьковский музыкант Никита Рубченко, который стал известен благодаря оригинальной аранжировке украинского гимна, лишился гитары. Как сообщили в социальных сетях друзья рокера, в воскресенье была ограблена мастерская, в которой в том числе хранился инструмент Никиты. «Вечером неизвестные взломали дверь и украли электроинструмент, системный блок от компьютера, и, что самое досадное, гитару Godin Belmont, которая является собственностью Nicky Rubchenko. В Харькове такая гитара была в единственном экземпляре», - рассказал Станислав Литвин.

Сам Никита составил список «особых примет» украденной гитары:

1. Отсутствует анкерная крышечка 2. черно-белая круглая наклейка

3. Отсутствует пластмассовая ручка переключателя звукоснимателей

4. Хамбакер Seymour dunkan не работает (причина, по которой гитара оказалась в ремонте)

5. Закрашеное мастером мелкое повреждение на корпусе гитары.

Владелец мастерской написал заявление в полицию. Музыкант и его друзья надеются, если не на правоохранителей, то на то, что инструмент «всплывет» при попытке продажи или в ломбарде.

Напомним, Никита Рубченко, что называется, проснулся знаменитым в апреле 2014 года – записанную им рок-версию гимна Украины он опубликовал на YouTube и на страницах в социальных сетях. За короткий период видео посмотрели более 250 тыс. грн. Все музыкальные партии Рубченко исполнил сам. Позже музыкант написал аранжировку «Щедрыка». С концертами Никита ездит к бойцам украинской армии.

Фото: из архива Никиты Рубченко