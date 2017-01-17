Украинский паспорт оказался в топ-50 по влиятельности

В глобальном рейтинге украинский паспорт занял 46-е место из 95
Паспорт гражданина Украины вошел в топ-50 самых влиятельных паспортов мира. Такие данные публикуются в исследовании Global Passport Power Rank 2017, составленный канадской консалтинговой компанией Arton Capital, сообщает Страна.ua.
В глобальном рейтинге украинский паспорт занял 46-е место из 95. Это обусловлено тем, что украинцы могут ездить без виз в 87 стран мира. Зачастую на одно место попадают по нескольку стран, то есть некорректно будет сказать, что он на 46-м месте среди других стран по влиятельности.
Самым влиятельным оказался паспорт гражданина Германии – 157 стран без виз.
На втором Швеции и Сингапура – 156 стран.
На третьем: Дании, Финляндии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США – 155 стран.
Ближайшие географические соседи Украины заняли следующие места:
9. Польша – 149 стран.
10. Словакия – 148 стран.
16. Румыния – 141 страна.
38. Молдова – 104 страны.
39. Россия – 103 страны.
57. Беларусь – 67 стран.
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