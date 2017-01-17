Украинский паспорт оказался в топ-50 по влиятельности

В глобальном рейтинге украинский паспорт занял 46-е место из 95

Паспорт гражданина Украины вошел в топ-50 самых влиятельных паспортов мира. Такие данные публикуются в исследовании Global Passport Power Rank 2017, составленный канадской консалтинговой компанией Arton Capital, сообщает Страна.ua.

В глобальном рейтинге украинский паспорт занял 46-е место из 95. Это обусловлено тем, что украинцы могут ездить без виз в 87 стран мира. Зачастую на одно место попадают по нескольку стран, то есть некорректно будет сказать, что он на 46-м месте среди других стран по влиятельности.

Самым влиятельным оказался паспорт гражданина Германии – 157 стран без виз.

На втором Швеции и Сингапура – 156 стран.

На третьем: Дании, Финляндии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США – 155 стран.

Ближайшие географические соседи Украины заняли следующие места:

9. Польша – 149 стран.

10. Словакия – 148 стран.

16. Румыния – 141 страна.

38. Молдова – 104 страны.

39. Россия – 103 страны.

57. Беларусь – 67 стран.