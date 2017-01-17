МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Украинский паспорт оказался в топ-50 по влиятельности

0

Украинцы могут ездить без виз в 87 стран мира

В глобальном рейтинге украинский паспорт занял 46-е место из 95

Паспорт гражданина Украины вошел в топ-50 самых влиятельных паспортов мира. Такие данные публикуются в исследовании Global Passport Power Rank 2017, составленный канадской консалтинговой компанией Arton Capital, сообщает Страна.ua.

В глобальном рейтинге украинский паспорт занял 46-е место из 95. Это обусловлено тем, что украинцы могут ездить без виз в 87 стран мира. Зачастую на одно место попадают по нескольку стран, то есть некорректно будет сказать, что он на 46-м месте среди других стран по влиятельности.

Самым влиятельным оказался паспорт гражданина Германии – 157 стран без виз.

На втором Швеции и Сингапура – 156 стран.

На третьем: Дании, Финляндии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США – 155 стран.

Ближайшие географические соседи Украины заняли следующие места:

9. Польша – 149 стран.

10. Словакия – 148 стран.

16. Румыния – 141 страна.

38. Молдова – 104 страны.

39. Россия – 103 страны.

57. Беларусь – 67 стран.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Германия, паспорт, рейтинг, топ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Прикарпатье наладили производство фальшивых загранпаспортов

В Прикарпатье наладили производство фальшивых загранпаспортов

"> В Украине уже оформлено почти 225 тысяч ID-паспортов

В Украине уже оформлено почти 225 тысяч ID-паспортов

"> Порошенко поддержал удаление русского языка из паспортов

Порошенко поддержал удаление русского языка из паспортов

"> Украинцам назвали новую цену загранпаспорта

Украинцам назвали новую цену загранпаспорта

Загрузка...
39 країн готові інвестувати в сонячні електростанції в Чорнобильській зоні відчуження
d470244f18da1d2db8f761a254041a67_XLВнаслідок аварії на Чорнобильській АЕС не придатними до сільськогосподарського оброблення залишилось сотні тисяч гектарів землі. Завдяки спрощеній системі оренди землі, яку запровадив
На Житомирщині місцеві жителі погрожують перекрити трасу через конфлікт на фоні “бурштинової лихоманки”
49974180Стрілянина, в результаті якої загинула одна особа, а п’ятеро отримали значні поранення, відбулася в житомирському містечку Олевськ. За словами мешканців міста, невідомі,

Последние новости

22:29

Испания бьет рекорды по туризму

22:23

НБА. «Голден Стэйт» разбивает «Кливленд» + ВИДЕО

21:54

В Украине изменилась схема регистрации недвижимости

21:34

Госстат отчитался о безработице в 2016 году

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Почему запорожцам приходят "дикие" платежки за отопление (ФОТО)

Почему запорожцам приходят "дикие" платежки за отопление (ФОТО) »

Харьков

Резервистов 53-й ОМБР вызвали на сборы

Резервистов 53-й ОМБР вызвали на сборы »

Одесса

Вода не нанесла вреда Потемкинской лестнице - Экострой (ВИДЕО)

Вода не нанесла вреда Потемкинской лестнице - Экострой (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.