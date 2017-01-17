У украинских добровольцев появился собственный праздник

Верховная Рада учредила День украинского добровольца

Народные депутаты Украины установили новую памятную дату: День украинского добровольца, которая будет отмечаться ежегодно 14 марта.

За соответствующее постановление проголосовал 231 парламентарий, сообщают Вести.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что эта дата установлена для чествования мужества и героизма воинов, которые защищают независимость и суверенитет Украины. Кроме того отмечается, что общественность страны настаивала на введении такой памятной даты.