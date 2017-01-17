У украинских добровольцев появился собственный праздник

Верховная Рада учредила День украинского добровольца
Народные депутаты Украины установили новую памятную дату: День украинского добровольца, которая будет отмечаться ежегодно 14 марта.
За соответствующее постановление проголосовал 231 парламентарий, сообщают Вести.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что эта дата установлена для чествования мужества и героизма воинов, которые защищают независимость и суверенитет Украины. Кроме того отмечается, что общественность страны настаивала на введении такой памятной даты.
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Теги: Верховная Рада, воины, дата, добровольцы, праздник
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