Украина вошла в десятку самых пьющих стран мира

Первое место в этом печальном рейтинге занимает Молдова

СМИ опубликовали новый рейтинг самых пьющих стран. Всего в списке представлена 191 страна (см. рейтинг).

Первое место в нем занимает Молдова. В этой стране приходится по 17,4 литра чистого спирта в год на человека, или 178 бутылок вина, пишет The Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Совсем немного от нее отстает Беларусь – здесь один житель в год выпивает в среднем 17,1 литра. Далее идет Литва – 16,2 литра.

Россия заняла четвертую строчку рейтинга. Ежегодно жители РФ выпивают 14,5 литра чистого спирта. На пятом и шестом местах расположились Чехия (14,1) и Украина (13,9). В десятку самых пьющих стран попали также Андорра (13,8), Румыния (12,9), Сербия и Австралия (по 12,6).

Немногим меньше потребляют в Финляндии, Намибии, Франции, Польше, Южной Африке, Болгарии, Нигерии и Люксембурге (от 11,9 до 11,2 литра в год на человека).

Что касается других стран, то Ирландия – 28-я (10,9 литров), Германия – 32-я (10,6), Испания – 33-я, Казахстан – 37-й, Канада – 38-я, Дания – 39-я, США – 49-е (9,0 литра), Швеция – 52-я, Грузия – 66-я (7,7 литра), Япония – 69-я, Китай – 87-й (6,7), Италия – 97-я (6,1), Армения – 108-я (5,3), КНДР – 129-я, Израиль – 138-й, Турция – 147-я.

Внизу списка, составленного ВОЗ, – государства из Африки (север и восток), Азии (Ближний Восток и юго-восток) и Океании.

Самыми непьющими являются пакистанцы и кувейтцы. Благодаря религиозным взглядам в этих странах выпивают всего 1 бутылку вина в год, или 100 миллилитров спирта.