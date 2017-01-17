Госстат отчитался о безработице в 2016 году

Официальная безработица достигла отметки в 400 тысяч человек

По состоянию на конец декабря 2016 года безработица в Украине составила 1,5% трудоспособного населения, или 390,8 тыс. официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Из указанного числа 317,1 тыс. безработных получают помощь по безработице, средний размер которой на конец декабря 2016 года составил 1997 грн. (на конец 2015 года – 1444 грн.).

При этом количество официальных вакантных должностей у работодателей составило 36 тыс. (10,8 претендента на одно рабочее место). Для сравнения: в декабре 2015 года количество вакантных должностей составляло 25,9 тыс. (18,9 претендента на место).

Также согласно данным Госстата из общего числа безработных 196,6 тыс. – женщины, 194,2 тыс. – мужчины. 210,1 тыс. официально зарегистрированных безработных проживают в городах, 180,7 тыс. – в сельской местности.

Напомним, что на конец декабря 2015 года в Украине насчитывалось 490,8 тыс. официально зарегистрированных безработных или 1,9% трудоспособного населения.