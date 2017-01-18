Боевики на границе с ДНР ввели таможенный контроль

Так называемый совет министров самопровозглашенной «Луганской народной республики» запретил перевозить в самопровозглашенную «Донецкую народную республику» товары и транспортные средства коммерческого назначения, минуя пункты таможенного контроля
Об этом сообщает пресс-служба ведомства боевиков.
«Без таможенного контроля можно провозить предметы, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, предназначенные для личного пользования граждан. Физическим лицам можно беспрепятственно, но не чаще, чем раз в сутки, ввозить и вывозить, в частности, до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 килограммов овощей и такое же количество фруктов. Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года», - говорится в сообщении.
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