Наталья Королева не может похоронить бабушку

Королева заявила, здоровье бабушки подорвал запрет на въезд в Украину для ее внучки, но СБУ обещает дать певице разрешение на пребывание в Украине на время похорон

В возрасте 94 лет умерла проживающая в Киеве бабушка певицы Натальи Королевой. Сама исполнительница заявила, что здоровье бабушки подорвало известие о запрете для ее внучки въезда в Украину. Об этом сообщает Life.

О постигшем семью горе Наталья Королева написала в instagram и посетовала на то, что из-за запрета не может приехать на похороны.

«Оспаривать это решение невозможно. На Украине можно быстро запретить человеку въезд без всяких на то причин, и очень сложно это оспорить. Суд, который должен решить это дело, будет только 16 марта. Если есть официальная бумага не впускать определенного человека в страну, какие тут шансы? Я, честно говоря, в каком-то замешательстве. Я не вижу никакой возможности приехать, если не произойдет какого-то чуда. У меня там есть братья, сёстры, тётя, они её похоронят. А вообще, вся эта ситуация, когда мне запретили въезд, сильно подкосила бабушку. Да, она была уже немолодая, но крепкая, всё ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для неё это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она всё равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали, она бы, может быть, ещё пожила», - сказала Королева в разговоре с Life.

Как стало известно, Служба безопасности Украины пообещала дать разрешение певице Наталье Королевой на посещение Украины в связи с похоронами бабушки. Разрешение на въезд будет действовать только на время похорон.

Ранее СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в столице Украины.

Ранее «Комментарии" писали о том, что певица Наташа Королева обжалует в суде запрет на въезд в Украину.