В Украине объявлено штормовое предупреждение, видимость сократится до 200-500 м

Туман ожидается по всей Украине, кроме юга страны

Согласно прогноза Укргидрометцентра, сегодня на территории всей страны ожидается туман, видимость сократится до 200-500 м.

«18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.