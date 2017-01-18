В Украине объявлено штормовое предупреждение, видимость сократится до 200-500 м

Туман ожидается по всей Украине, кроме юга страны
Согласно прогноза Укргидрометцентра, сегодня на территории всей страны ожидается туман, видимость сократится до 200-500 м.
«18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.
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Теги: зима, погода, туман, холода в Украине, штормовое предупреждение
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